Учёные рассказали, как по тексту сообщения узнать характер человека

Аргументы Недели → Общество 13+

9 января 2023, 14:09

Сегодня люди разных возрастов и профессий ежедневно тратят много времени, обмениваясь друг с другом посланиями в мессенджерах, социальных сетях. Специалисты выяснили, что стиль написания сообщения способен многое сказать о характере его автора. В психологии существует даже отдельное направление – профайлинг, родиной которого считают США и Израиль.



Например, по тому, как написано сообщение, можно определить пол его автора. Об уровне грамотности человека, его эмоциональном состоянии или манере общения свидетельствуют ошибки в тексте или пропуск отдельных слов. Ведь многие люди не утруждают себя предварительной проверкой отправляемого текста.



Об образе мышления могут свидетельствовать количество глаголов, прилагательных. Кому-то для того чтобы донести свою мысль необходимо несколько предложений. Другие же обходятся парой-тройкой слов и смайликом.



Кстати, сегодня смайлики уместны и в деловой переписке. Без них текст становится слишком сухим и может вызывать ощущение настороженности. Во многих фирмах даже есть свой набор эмодзи, который может использоваться в общении внутри коллектива и среди клиентов. Часто смайликами пользуются и педагоги в общении с родителями учеников.



При написании сообщений существуют и свои правила этикета. Например, начинать нужно с приветствия, особенно если с человеком ранее не общались. Если речь идёт о деловых посланиях, то их лучше писать в пределах рабочего дня за исключением срочных вопросов. Ответ же желательно давать в течение 10-15 минут.



Наконец, специалисты рекомендуют воздержаться от голосовой формы сообщения. Его не всегда бывает удобно прослушать.