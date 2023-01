СВО, деньги Абрамовича и Рождество Христово: резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

9 января 2023, 11:41 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



России не хватает военных священников.



Пока россияне доедали новогодние салаты и наслаждались длинными выходными, незаметно подкралось Рождество. Религиозная тематика в СМИ на прошлой неделе, пожалуй, стала основной. Но, так или иначе, она довольно тесно переплеталась с повесткой СВО.



Началось всё с того, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны российско-украинского конфликта установить рождественское перемирие, но украинцы в итоге это предложение начисто отвергли. Тем временем в РПЦ сообщили, что после начала военной спецоперации увеличилось количество людей, посещающих российские храмы.



«Люди заказывают молебны, подают записки и просто приходят в храм, даже не во время богослужений. Люди переживают за то, что происходит, за жизни своих близких и вообще за всех, кто выполняет свой воинский долг», - рассказал епископ Луховицкий Евфимий, глава Синодального миссионерского отдела Московского патриархата.



В то же время в РПЦ заявили о нехватке военных священников в зоне СВО. В декабре патриарх Кирилл сообщал, что с момента начала спецоперации на месте боевых действий побывали около 90 штатных военных священников.



В России подорожал корм для домашних животных.



Федеральная служба госстатистики провела анализ расходов россиян на содержание домашних животных. Оказалось, что средняя потребительская цена сухого корма для животных в России за 2022 год выросла на треть. Цена за один килограмм корма с ноября поднялась в среднем на 32,2%.



Сообщается, что увеличились тарифы в ветеринарных клиниках. Так, стоимость клинического осмотра питомца в среднем по России выросла на 28,1%. Вакцинация домашних животных стала обходиться россиянам дороже на 27,7%.



The Guardian: Абрамович переписал свои активы на детей за три недели до начала СВО на Украине.



Британское издание The Guardian поделилось весьма интересным наблюдением. Ссылаясь на утечку документов кипрской компании MeritServus, СМИ сообщило, что с 4 по 24 февраля 2022 года Роман Абрамович переписал на своих семерых детей большую часть принадлежащих ему активов. Предполагается, что сделал он это для того, чтобы избежать их заморозки из-за возможных санкций.



Согласно информации источника, дети Абрамовича стали бенефициарами восьми реорганизованных оффшорных трастов на сумму минимум в 4 миллиарда долларов, еще из двух бизнесмен вышел. Сообщается, что доля детей Романа Аркадьевича в трастах может составлять от 51% до 100%. По данным The Guardian, переписанные активы Абрамовича представляют собой акции крупных российских компаний, яхты и элитную недвижимость.



«Абрамович, имеющий российское, израильское и португальское гражданство, не внесен в санкционный список США. Сообщается, что Украина попросила Белый дом не вводить против него санкции после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах», - пишет The Guardian.



В Крыму выпустят «электробуханку».



На УАЗ «Буханка» собираются поставить электродвигатель.

«Научно-производственное предприятие «Элькафа» запустило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили», - сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.



Электромобиль УАЗ-452 («Буханка») планируют представить уже к лету 2023 года. Сообщается, что ранее крымская компания «Элькафа» получила в федеральном Фонде развития инноваций грант, за счет которого будет профинансирована разработка батареи для автомобиля.