В конце 2023 года Россию ожидает самая низкая рождаемость за 30 лет

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9 января 2023, 10:35

Кабинет министров через несколько недель представит новый перечень мер для остановки убыли населения. Она длится уже на протяжении семи лет. В конце текущего года в России может зафиксироваться самая низкая рождаемость за всю историю новой России.



Одной из главных мер для повышения рождаемости является «простое возвращение к нормальной жизни». Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству к февралю предоставить предложения для улучшения ситуации хотя бы в черновом виде. Вице-премьер Татьяны Голиковой предложила перед принятием демографического плана изучить портрет российской женщины. Важно понять, желает ли она рожать детей, и если нет, то почему.



По итогам 2021 года убыль населения в РФ составила миллион человек. С января по октябрь прошлого года естественная убыль составила полмиллиона граждан. С началом частичной мобилизации Россию покинули многие молодые люди. Эхо таких действий ощутиться через несколько месяцев.



Материнский капитал, который теперь выплачивается и за рождение первого ребёнка, не изменил демографической ситуации. Финансовые инструменты наиболее эффективно действуют на сельское население. Для городских жителей нужны иные меры поддержки. Фокусирование внимания властей на разных социальных группах позволит переломить демографическую проблему.