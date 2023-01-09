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9 января 2023, 07:14 Источник: РИА "Новости"

РСЗО "Град", сайт МО РФ

Российские военные ликвидировали подкрепление ВСУ в рамках спецоперации на Украине. Соответствующие данные утром в понедельник, 9 января, предоставили сотрудники средств массовой информации.

Уточняется, что наблюдатель группы "Викинг" посредством тепловизора зафиксировал прибытие техники с подкреплением на одну из позиций Вооруженных сил Украины, куда ранее была наведена российская РСЗО.

Украинские военные в ночное время перебрасывали подкрепления, а, когда техника прибыла на позиции, бойцы "Викинга" выпустили по ней реактивные снаряды калибром 122 миллиметра.