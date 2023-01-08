Вильфанд сообщил, что Урал, Сибирь и Поволжье ожидают морозы до минус 43 градусов, что на 20 градусов ниже климатической нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в нескольких регионах РФ в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы. По данным Вильфанда, в ближайшие дни в Приволжском федеральном округе - Кировская область, Нижегородская область, Пермский край, Башкортостан, Татарстан - температура воздуха составит ниже нормы на 16-20 градусов.
В понедельник, 9 января, в Нижегородской и Кировской областях ожидается до 32-36 градусов мороза.
Пару дней крепкие морозы постоят. По прогнозу Гидрометцентра, потом начнется медленное-медленное повышение температуры. В пятницу морозы будут до 15 градусов.
Вильфанд рассказал ТАСС, что в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах прогнозируется до 37-43 градусов мороза до четверга включительно, а в Свердловской области - до 30-34 градусов мороза до вторника включительно. Сильные морозы обещают в Челябинской, Курганской областях.
Морозно в Омской, Томской, Новосибирской областях и в Алтайском крае, а ожидается еще резкое похолодание. С 8 на 9 января в Омской области похолодает до минус 31-32 градусов, далее еще - 33-35 градусов. Отклонение от нормы - 20 градусов.