Ушел из жизни писатель и сценарист Алексей Слаповский

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8 января 2023, 13:36

фото: pixabay.com

Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский. Слаповскому было 65 лет. Кинорежиссёр Алексей Рудаков в соцсетях написал о кончине 8 января великого русского писателя и гражданина.

Рудаков сообщал, что Слаповского доставили в реанимацию Московского городского центра пульмонологии.

По данным Рудакова, писатель был госпитализирован в тяжёлом состоянии с 75-процентым поражением лёгких, - передаёт ТАСС.

«Молитвы и усилия врачей не помогли. Алексей Иванович Слаповский, великий русский писатель и гражданин, скончался сегодня в 08:00», — сообщил он в своих соцсетях.

Поклонники в соцсетях приносят соболезнования семье писателя, сценариста популярных сериалов «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок», фильма «Ирония судьбы. Продолжение».