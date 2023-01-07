Латвия: мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш обратился к латвийцам по-русски

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7 января 2023, 18:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очередной скандал и возмущение нацпатриотов Латвии, несмотря на то, что православные страны празднуют Рождение Христа – мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш обратился к жителям своего города по-русски.

Шум от нацпатриотов Латвии стоит, простите, коромыслом – «Что за вседозволенность? Как посмел?», «Этот мэр игнорирует латышский язык! Полиция! Куда смотрит полиция?», «Почему только на русском?», «Разжигание этнической розни?»

Что же сказал жителям своего города мэр Даугавпилса?

«Мы оставляем позади еще один год. Год, который принес новые – небывалые ранее испытания и потребовал от нас еще больше терпения, сил и мудрости».

И что в этом «криминального», если Даугавпилс, нет секрета, считается городом русскоязычных Латвии?

Даже этническую рознь приплели нацпатриоты… А сносить памятники тем, кто освободил мир от нацизма – «благо», видимо, для таких «патриотов»… И оскорблять ветеранов ВОВ – это не разжигание межнациональной розни? Русские же все стерпят – так считают националисты Латвии…

Зря считают! Ох, зря!