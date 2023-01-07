Наступило Рождество – любви и веры торжество

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

7 января 2023, 18:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Православные и староверы Латвии встретили Рождество Христово! Кто и как поздравил латвийцев?

Православная Церковь празднует сегодня, 7 января, Рождество Христово, следуя юлианскому календарю. В Латвии проживает более 300 000 православных, действует 117 приходов и три монастыря – в основном богослужения проходят на русском языке, но есть и латышские приходы.

В главном Христорождественском соборе Латвии состоялась, как называют латвийцы, главная божественная литургия, потому как Митрополит Рижский и всея Латвии Александр поздравил верующих с Рождеством и призвал всех к взаимопониманию:

«В эти светлые и радостные дни мы переживаем великое евангельское событие – Рождение Спасителя мира. Мы, чада Церкви Христовой, вместе с ангелами славословим: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». В наше неспокойное время, когда гибнут люди и проливается невинная кровь, мы должны особенно усилить наши молитвы к воплотившемуся Спасителю нашему и Господу Иисусу Христу, утверждать любовь, иметь глубокое взаимопонимание между людьми, в надежде на скорейшее разрешение противоречий и сложностей, охвативших сегодня людей. Мы должны нести мир ближним и дальним. Всю врученную мне Господом Вселатвийскую паству сердечно поздравляю с Новолетием и великим праздником Рождества Христова».

Красиво поздравил православных Латвии Митрополит Рижский и всея Латвии Александр, но я до сих пор не могу понять – если ЛПЦ «отказалась» быть в составе Московского Патриархата, то какой статус сегодня у нее?

Да, для меня это важно! Я прекрасно помню историю, когда во всех приходах Латвии священнослужители не разрешали исповедоваться и причащаться в Кипрской православной церкви, которая является автокефальной… Почему? После того, как глава Церкви Кипра Архиепископ Хризостом Второй (ныне покойный) поздравил нового главу раскольничьей ПЦУ…

Помню я даже очень просила объяснить мне – неужели службы стали иными, или таинство причастия другое? Мне важно было понять – почему всегда благословляли латвийские священники на паломнические поездки на Кипр, а теперь… И прекрасно помню, как латвийский протоиерей Николай ответил – «Они отошли от семьи…» Я понимаю, что семья – Московский Патриархат.

Разве та ситуация и нынешняя – сильно отличаются? Так какой статус у ЛПЦ, если президент Латвии Эгилс Левитс приказал «отрезать все связи» с Московским Патриархатом, а ЛПЦ, как поняли православные Латвии из витиеватого ответа, согласилась…

Но я как была лично при Московском Патриархате, то так и осталась! Так завещал мне прадед и дед – это корнями во мне! Для русского человека его корни и вера – основа! Понимаю, что в храм мы приходим к Господу – только к нему, но тогда что это – политика?

Я просто именно сегодня, в этот светлый праздник, хочу быть откровенной и потому что хочу понять – почему мне так тепло и благостно в Подворье Соловецкого монастыря в Москве, а в большинстве латвийских храмов – нет? Почему для монахов Соловецкого монастыря, которые молятся за мою семью, важны мои проблемы, а не просто – «Иди с Богом!»?

Я хочу понять. Просто понять. Простите, пока не могу.

Возможно, «вмешалась» политика?

Видимо, потому что сегодня православных Латвии поздравил даже американский премьер Латвии Кришьянис Кариньш – до этого такого не происходило… Думаю, что премьер-министр Латвии этим хотел сказать, мол, теперь вы «заслужили» нашего одобрения, «отказавшись» от Москвы…

«От всей души поздравляю семью Латвийской Православной Церкви с Рождеством Христовым!» - заявил премьер Латвии.

Вот только поздравить староверов Латвии г-н премьер «забыл» по каким-то причинам.

Впрочем, сегодня наступило Рождество! Любви и веры торжество!

В Латвии очень морозно, снег искрится и хрустит под ногами – от этого еще больше осознаешь, что Рождество Христово – чудо!

С Праздником, православные! Счастья, крепости духа, любви, душевного спокойствия! С Рождеством Христовым!