Под запретом сырое мясо, сосиски и копченый сыр: кормить домашних животных нужно осторожно

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7 января 2023, 14:42 Александр Крохмаль, Журналист

В ветеринарных клиниках порою стоят целые очереди. Чтобы попасть к врачу приходится тратить бешеные деньги и нервы. И иногда даже это приводит к неудаче. А всё из-за того, что хозяин того или иного зверя вовремя не уследил за своим питомцем, отнёсся безответственно к его рациону. Чтобы не было мучительно больно, лучше сразу же изучить главные правила – что можно давать питомцу во время еды и что категорически нельзя.

Котам и собакам, которые весят менее 5 кг, а также животным со сниженным иммунным барьером очень опасно давать сырое мясо. Ветеринары призывают хозяев ответственно относиться к братьям нашим меньшим. Потребление сырого мяса может привести к острым воспалениям поджелудочной железы, а также тонкой и толстой кишки. От сырой печени у животного может быть расслабленный стул, потому субпродукты лучше давать в отваренном виде. Конечно, крупные собаки, стоящие на страже какого-нибудь учреждения, могут есть сырое мясо без последствий, ведь они к этому приучены. То же можно сказать и про собак, живущих на улице. Но их едва ли можно отнести к понятию «домашние животные».

Также нашим домашним питомцам не следует давать вяленые и копчёные колбасы, всякие сосиски или сардельки, сыры, солёные продукты и пряности. Из-за всего этого дела у животных может развиться острый гастрит. При покупке корма ветеринары советуют тщательно изучить его состав. Отдельные производители могут добавлять красители и вкусовые усилители, что так же способствует развитию заболеваний. Чем натуральнее и короче состав, тем лучше для питомца. А ещё если давать животным готовый корм, ни в коем случае не стоит смешивать его с натуральными продуктами. От этого могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой. Натуральные продукты можно давать лишь иногда – в качестве лакомства, но не более того.

За домашними животными рекомендуется следить почти постоянно, особенно за тем, что они едят помимо стандартного корма. У некоторых из них есть свойство тащить себе в пасть всё, что попадается на пути, вплоть до несъедобного. Особенно опасны в данном случае всяческие растения. Из-за этого велик шанс попасть на операционный стол к ветеринару. Поэтому всегда нужно быть ответственным по отношению к питомцу. Можно вспомнить старую мудрость – «Мы в ответе за тех, кого приручили». И эта мудрость – на все времена.