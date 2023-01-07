Жена Евгения Петросяна назвала причину одиночества молодых женщин

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам в соцсетях о проблеме одиночества у молодых женщин. Её слова приводит издание «Рravda.ru».
Татьяна Брухунова считает, что зачастую представительницы прекрасного пола принимают ухаживания и подарки как должное, не отвечая мужчинам искренней благодарностью. Из-за этого они остаются одинокими.
«К примеру, моя соседка по съемной квартире: 19 лет, красивая, ухоженная студентка, принимающая все как бы свысока. Высшая точка благодарности выражалась так: ок или хорошо. Сейчас ей, как и мне 33. Итог: по-прежнему эффектная, но совершенно одинокая и несчастная молодая женщина», — написала Татьяна Брухунова.
Жена юмориста активно ведёт социальные сети и часто даёт советы о личной жизни.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Кремль принял решение по Западной Украине
- 15:00 Андрей Бочкарёв: В 2023 году планируется построить 14 новых станций московского метро
- 14:55 Вырубка лесов в Бразильской Амазонии выросла на 150% в прошлом месяце
- 14:42 Под запретом сырое мясо, сосиски и копченый сыр: кормить домашних животных нужно осторожно
- 14:36 Умер Эрл Боэн, сыгравший в «Терминаторе»
- Telegram | (Подписаться) Украина получит от США БМП Bradley типа M2A2