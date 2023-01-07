Жена Евгения Петросяна назвала причину одиночества молодых женщин

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7 января 2023, 14:14

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам в соцсетях о проблеме одиночества у молодых женщин. Её слова приводит издание «Рravda.ru».



Татьяна Брухунова считает, что зачастую представительницы прекрасного пола принимают ухаживания и подарки как должное, не отвечая мужчинам искренней благодарностью. Из-за этого они остаются одинокими.



«К примеру, моя соседка по съемной квартире: 19 лет, красивая, ухоженная студентка, принимающая все как бы свысока. Высшая точка благодарности выражалась так: ок или хорошо. Сейчас ей, как и мне 33. Итог: по-прежнему эффектная, но совершенно одинокая и несчастная молодая женщина», — написала Татьяна Брухунова.



Жена юмориста активно ведёт социальные сети и часто даёт советы о личной жизни.



