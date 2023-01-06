Латвия: школьников просят поддержать однополые браки

Большинство латвийцев, у которых есть дети, находятся в полуобморочном состоянии из-за школьного теста. Почему?
Обычный тест в общеобразовательной латвийской школе –«Перестройте данное предложение стилистически и грамматически правильно». Ничего особенного, но. Есть подсказка правильного ответа – «Я поддерживаю однополые браки».
Совершенно серьезно! Такой тест был дан учащимся 10 классов.
Вот тут большинство латвийских родителей забыли о лояльности и толерантности – «Такой идеологии не место в школах!»