Латвия: школьников просят поддержать однополые браки

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

6 января 2023, 23:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Большинство латвийцев, у которых есть дети, находятся в полуобморочном состоянии из-за школьного теста. Почему?

Обычный тест в общеобразовательной латвийской школе –«Перестройте данное предложение стилистически и грамматически правильно». Ничего особенного, но. Есть подсказка правильного ответа – «Я поддерживаю однополые браки».

Совершенно серьезно! Такой тест был дан учащимся 10 классов.

Вот тут большинство латвийских родителей забыли о лояльности и толерантности – «Такой идеологии не место в школах!»