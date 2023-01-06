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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Латвия: школьников просят поддержать однополые браки

, 23:02 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия: школьников просят поддержать однополые браки

Большинство латвийцев, у которых есть дети, находятся в полуобморочном состоянии из-за школьного теста. Почему?

Обычный тест в общеобразовательной латвийской школе –«Перестройте данное предложение стилистически и грамматически правильно». Ничего особенного, но. Есть подсказка правильного ответа – «Я поддерживаю однополые браки».

Совершенно серьезно! Такой тест был дан учащимся 10 классов.

Вот тут большинство латвийских родителей забыли о лояльности и толерантности – «Такой идеологии не место в школах!»

Латвия: школьников просят поддержать однополые браки

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