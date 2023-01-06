В России наступили феноменальные для 21-го века морозы

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6 января 2023, 11:48

Уже в первом месяце нового года россияне столкнутся с аномальными морозами - 34-47°С, в Магаданской области, Якутии и на Чукотке температура воздуха опуститься до -48-53°С.

Архангельскую область, Ненецкий автономный округ в первую неделю января ожидает похолодание до -30-37°С, в Коми – до -30-39°С, в Карелии – до -26°С. С самыми сильными морозами столкнутся Челябинская область -33-34°С и Ханты-Мансийский автономный округ -45-47°С.

Температура в регионах Урала также упала на 11-20°С ниже нормы, что касается Северо-Запада и Южного округа, температура будет ниже климатической нормы на 7-19°С.

В Вологодской области морозы достигнут -20-21°С, в Астраханской области -17-19°С, в Ростовской -15-17°С. Москва и Подмосковье -4-8°С, небольшой снег, гололедица. В канун Рождества температура воздуха упадёт до -19°С-23°С.