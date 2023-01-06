Рижский русский театр имени Михаила Чехова может лишиться своего директора

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6 января 2023, 11:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министерство культуры Латвии приняло решение не продлевать рабочие отношения с директором Рижского русского театра им. Михаила Чехова Даной Бйорк. Уже объявлен конкурс на должность другого руководителя театра.

Что латвийцы знают о нынешнем директоре г-же Дане?

Служила актрисой Рижского русского театра им. М. Чехова, потом, выдержав конкурс и, конечно, получив весомые рекомендации, стала руководить театром! Это случилось в 2018 году!

Своей главной задачей г-жа Бйорк поставила активно привлекать и латышского зрителя, но не в ущерб традициям старейшего русского театра Латвии.

Не все шло так гладко – были и судебные процессы – два уволенных актера обратились в суд… Причина? Г-жа директор предложила невыгодные условия работы…

В 2019 году Дана Бйорк написала открытое письмо, после того, как на традиционную церемонию театральной награды «Ночь лицедеев», ее коллектив «не попал» в список приглашенных – Рижский русский театр был забыт, но, конечно, не со злым умыслом.

Но контракт с г-жой Бйорк. Видимо, не продлят…

Заместитель госсекретаря Минкультуры Улдис Зариньш сообщил, что претензий к директору театра нет. Министерство довольно управлением, художественные достижения великолепны, да и сама Дана Бйорк лояльна к латвийскому государству – после 24 февраля, сама директор Рижского русского театра, ее коллеги поддерживали Украину – позиция была созвучна с позицией правительства Латвии…

Так в чем же причина?

В одном своем интервью латвийским СМИ Дана Бйорк сказала – «Нас втянули в политическую мясорубку!»

А вот так прокомментировала ситуацию латвийский публицист Алла Березовская:

«Русские школы, памятники, ТВ, теперь вот театры… В чем их вина? Ответ в первом слове – русские! Остальные слова – правильные, лояльные, послушные… не имеют значения? Все дело в первом слове – русские… Всех рано или поздно отправят за кораблем…»

Я уже писала сегодня в одной статье, как мне ответственный товарищ сказал: «Маленькое государство должно защищать свою страну!»

От кого? От русских? А почему же не набраться мужества ответственным чиновникам и не сказать: «Нам не надо тут русских! Уходите! Чемодан и Россия!»

Сперва, были нападки на русский язык – нервирует Нацблок, потом вырубили русское ТВ, снесли памятники, тем, кто продолжает посещать родственников в России – угрожают открыто, а теперь и русский театр «ликвидируют»….

Могу высказать свое четкое мнение – есть ум – поймете! Русские, если и сейчас уйду на время, то громко! Раз дело перешло к открытым угрозам и запугиваниям о том, что тут «плохо будет если что…»

Будьте покойны – так хлопнут, что дверь с петель слетит, да и головы ответственных мужей тоже! Борьба, так борьба! Или лучше мир…