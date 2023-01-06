В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду ЛГБТ на 100 тысяч рублей

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6 января 2023, 09:29 Источник: РИА Новости

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Московский суд оштрафовал мужчину на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ-отношений, информирует РИА Новости.

В начале гражданина обвинили в административном нарушении — «занятии проституцией» и обязали выплатить 1,5 тысячи рублей.

Однако вскоре обвинение было пересмотрено и изменено на пропаганду ЛГБТ-отношений в Интернете. Виной изменению протокола послужила страница в одной из социальных сетей мужчины — там он размещал собственные обнаженные фотографии в женском образе.

После утверждения нового обвинения, гражданин обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что ранее в РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных ориентаций и отношений.