По какой причине задержан шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем

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5 января 2023, 22:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Служба государственной безопасности Латвии задержала и арестовала гражданина страны шеф-редактора «Sputnik Литвы» Марата Касема.

Что известно о задержанном?

То, что Марат Касем является гражданином Латвии – факт! То, что участвовал на выборах в Сейм, от партии «За альтернативу» - факт. Был также в партии «Согласие», но исключен, по мнению латвийских СМИ, за грубость в адрес электората.

Задержание произошло 3 января. Причина?

По мнению Службы государственной безопасности Латвии, за деятельностью Марата Касема, гражданина Латвии, следили в течении длительного времени, и он задержан по подозрению в предоставлении хозяйственных ресурсов подконтрольного Кремлю агентства «Россия сегодня».

Как отреагировали латвийские журналисты на арест коллеги?

Алла Березовская, латвийский публицист:

«Член комитета ГД по международным делам Мария Бутина займется случаем с задержанием Марата Касема в Латвии.

"Будем заниматься этим вопросом, ищем контакты. Увы, такие проявления русофобии и гонения на наших журналистов - не редкость. Прибалтика здесь играет первую скрипку. Будем (ему) помогать, своих не бросаем", - заявила Бутина РИА Новости.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня",Дмитрий Киселев заявил, что задержание Касема стало местью за его работу на российское СМИ, сам журналист ощущал политическое преследование со стороны латвийского режима и часто об этом говорил».

Что рассказал балтийскому бюро «АН» достоверный источник в Латвии?

«Такие задержания не проводятся моментально. Думаю, что под наблюдением он был несколько лет, еще до спецоперации. Тут все дело в финансах, которые такие издания имеют для определенных целей в Латвии. Это лучше знает служба. Поймите, никто и никого не арестовывает за собственное мнение, но главное – не наносить урон безопасности страны, не участвовать в межнациональной розне. Правда не бывает однобокой – есть две стороны. И тут скандалы, распри не нужны. Это личное мнение. Он же может обжаловать первое решение суда о задержании. И потом, если ты являешься гражданином Латвии, то ты давал клятву на верность стране – об этом стоило думать. Много журналистов из России, которые работают в Латвии, много из ЛР журналистов, которые работают в РФ, не арестовывают же. Я считаю, что в этом вопросе мы не имеем достаточно информации – посмотрим».