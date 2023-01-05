Латвийские СМИ: какая перспектива у Чулпан Хаматовой в Латвии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

5 января 2023, 22:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

globallookpress.com

Видимо, не очень спокойно спит экс-российская актриса Чулпан Хаматова – латвийские СМИ вновь вспомнили ее.

Решили латвийские журналисты обсудить – какая перспектива ждет Чулпан Хаматову в Латвии?

Как я поняла из латвийских СМИ, что перспектива не очень-то.

Как же так? Совсем недавно Чулпан стала актрисой года в Латвии. Да и латвийский режиссер, которого в стране возвели в ранг «небожителя», Алвис Херманис поддерживает ее, как родное дитя.

Однако, коллеги Чулпан не советуют ей терять бдительность.

«Эта награда, которую получила Чулпан, разыгрывают между собой латышские театры. Участвуют все театры Латвии – их всего семь или восемь в стране. Это такие домашние радости. Таких гонораров, как в Москве, в Латвии нет. Нельзя сравнивать театральную жизнь в Москве и театральную жизнь в Риге. Это несопоставимые вещи. Кино почти не снимают. Иногда сериалы снимают. Чулпан Хаматова никогда не станет народной любимицей в Латвии, как была в Москве. Она чужая, в Латвии. И это будет всегда, даже если выучит язык. У нее будет акцент, а латыши этого не любят. Сейчас Чулпан Хаматову выгодно использовать в политических играх, но рано или поздно ситуация измениться, и она столкнется с большими проблемами», - заявила режиссер Галина Полищук, некогда служившая в Новом Рижском театре, где сейчас работает Чулпан.

Ничего нового я не услышала – об этом балтийское бюро «АН» писали задолго до слов Галины Полищук.

Чулпан совершенно не знает менталитет латышей! Когда выгодно, то тебе улыбнуться. А вот, что скрывается за этой улыбкой – показывают напряженные обстоятельства.