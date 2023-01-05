Вступил в силу закон, позволяющий отдавать часть конфиската на социальные нужды

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5 января 2023, 20:44

5 января 2023 года начинает действовать закон N 494-ФЗ, позволяющий отдавать часть конфиската на социальные нужды.

Теперь по вступившему в силу закону Федеральная таможенная служба сможет безвозмездно передавать организациям социального обслуживания обращенные в федеральную собственность средства реабилитации, товары для детей, предметы для детского творчества, книги и технически сложные товары бытового назначения.

Сотрудники таможни также получат право направлять товары медицинским и образовательным учреждениям, организациям отдыха детей и их оздоровления (кроме частных) и органам соцзащиты.

Согласно закону, определенные правительством товары могут быть переданы Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» для безвозмездной передачи их гражданам и организациям.