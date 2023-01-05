Известные люди, покинувшие этот мир в 2022 году

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5 января 2023, 15:13

Фото: Unsplash.com

Прошедший год унес жизни многих людей, оставивших заметный след в своей сфере деятельности. О тех, кто ушел от нас в 2022-м, рассказали в телеграм-канале "Суть событий".

▪️14 января не стало народной артистки Анастасии Вознесенской - вдовы Андрея Мягкова. Она скончалась в 78 лет, пережив супруга всего на год.

▪️19 января в возрасте 37 лет скончался французский актер Гаспар Ульель. Он умер в больнице, куда был доставлен после несчастного случая на горнолыжном курорте - актер во время спуска столкнулся с другим лыжником.

▪️24 января ушел из жизни дизайнер Тьери Мюглер. Известно, что в последнее время он страдал от неизлечимого заболевания. Ему было 73 года.

▪️30 января не стало Леонида Куравлева. У 85-летнего артиста были тяжелые хронические заболевания, а незадолго до смерти его госпитализировали в больницу в Коммунарке, после чего перевели в хоспис.

▪️31 января в 74 года ушел из жизни режиссер, актер и сценарист Виктор Мережко. Причиной смерти назвали последствия коронавируса.

▪️18 февраля в больнице после перенесенного коронавируса скончались сразу два артиста - Борис Невзоров и Геннадий Юхтин.

▪️11 марта после продолжительной болезни скончался писатель, сценарист и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков.

▪️6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Политик был госпитализирован в начале февраля с тяжелой формой коронавируса. Он скончался в 75 лет.

▪️14 мая в своем доме в Москве в возрасте 74 лет скоропостижно скончался Ренат Ибрагимов. Сообщалось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

▪️26 мая стало известно о смерти 67-летнего актера Рэя Лиотты. Он скончался во сне, когда находился в Доминиканской республике, где шли съемки фильма с его участием.

▪️27 мая не стало одного из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчера. Позже стало известно, что он скончался из-за проблем с сердечно-сосудистой системой - у него произошло расслоение аорты. Музыканта не стало на 61-м году жизни.

▪️22 июня скончался певец Пьер Нарцисс. Вдова рассказывала, что он страдал целым рядом заболеваний и готовился к операции.

▪️23 июня не стало солиста группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. 48-летний артист скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, куда его везли из-за проблем с сердцем.

▪️2 июля в 101 год скончался создатель образа Чебурашки - художник-аниматор Леонид Шварцман.

▪️8 июля в больнице скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он получил огнестрельные ранения в результате покушения во время выступления на публике.

▪️31 августа в 91 год после долгого тяжелого заболевания ушел из жизни первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

▪️8 сентября не стало королевы Великобритании Елизаветы II. Она скончалась в 96 лет. К тому моменту она считалась самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории. В официальном заключении причиной смерти указана старость.

▪️13 сентября в 91 год ушел французский режиссер Жан-Люк Годар.

▪️27 сентября скончался Борис Моисеев. Заслуженного артиста не стало на 69-году жизни. Ранее он перенес инсульт, после чего так и не смог восстановиться.

▪️29 сентября рэпер Coolio был найден мертвым в доме своего друга. У него произошла остановка сердца.

▪️8 ноября на 77-году ушел из жизни лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. У него была хроническая болезнь легких.

▪️30 ноября после тяжелой болезни в 96 лет скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь. Он занимал этот пост на протяжении 10 лет - с 1993 по 2003 год.

▪️24 декабря умер юморист Александр Пономаренко. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

▪️29 декабря не стало сразу трех знаковых фигур. В реанимации скончался Эдуард Артемьев - создатель музыки ко многим известным картинам. 85-летнего композитора госпитализировали в начале декабря с пневмонией. В тот же день в 82 года ушел легендарный бразильский футболист Пеле, а также основательница стиля панк в высокой моде Вивьен Вествуд. Ей был 81 год.