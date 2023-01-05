Первая советская постоянная экспедиция на Антарктиде

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5 января 2023, 09:27 Татьяна САВКИНА

5 января 1956 года на берег Антарктиды впервые высадилась постоянная экспедиция Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Академии наук СССР. В нее входили как сезонные, так и зимующие в Антарктике научно-исследовательские отряды. Экспедиция была организована в преддверии Международного геофизического года.

13 июля 1955 года Совет министров СССР утвердил проект 1-й Комплексной антарктической экспедиции Академии наук СССР. Организация экспедиции была поручена Отделу морских экспедиционных работ АН СССР, который возглавлял Иван Дмитриевич Папанин, совместно с Главным управлением Северного морского пути. Руководителем первой экспедиции был назначен океанолог и опытный полярный исследователь Михаил Михайлович Сомов.

Целью экспедиции было создание исследовательской станции на антарктическом побережье, а также сезонной полевой базы в центральной области материка. Основными научными задачами экспедиции являлись изучение атмосферных процессов в Антарктиде и их участие в общей циркуляции воздушных масс, выявление закономерностей в перемещениях антарктических вод и физико-географическое описание региона, включающее и его геологическую характеристику.

30 ноября 1955 года из Калининграда вышло флагманское судно первой экспедиции - дизель-электроход «Обь», капитаном которого был Иван Ман. 14 декабря в путь отправились второй дизель-электроход «Лена», а также «Рефрижератор No.7».

5 января 1956 года, после швартовки дизель-электрохода «Обь» в бухте Фарр, состоялась первая высадка полярников на берег.

Открытие первой советской антарктической станции состоялось 13 февраля 1956 года. Её назвали в честь легендарного шлюпа «Мирный», на котором была открыта Антарктида во время кругосветной антарктической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.

В конце февраля-начале марта были проведены наблюдения с воздуха в районах, где предполагалось создать станции «Восток» и «Советская». В начале апреля из «Мирного» вглубь материка отправился санно-тракторный поезд. Спустя месяц, после 370 пройденных километров, была основана станция «Пионерская». До этого ни одна антарктическая станция не закладывалась вдали от берега. База «Оазис» была основана на побережье к востоку от «Мирного» в октябре этого же года.

В конце 1956 - начале 1957 года в «Мирный» прибыла вторая экспедиция. Научные наблюдения были продолжены, кроме того, в глубине материка были заложены еще две станции - «Восток» и «Комсомольская». В конце 1957 года на материк прибыла третья по счету экспедиция. Были основаны базы «Советская» и «Полюс недоступности», а станция «Восток» перенесена вглубь побережья в район Южного геомагнитного полюса.

В 1958 году в Антарктиде работало уже 5 советских станций, а на пике активности Советской антарктической экспедиции на материке насчитывалось 8 станций, которые функционировали круглый год. Число зимующих составляло 180 человек, летом же на станциях работало до 450 полярников. Наряду с Антарктической программой США, Советская антарктическая экспедиция была одним из крупнейших исследовательских проектов, проводившихся в Антарктике.