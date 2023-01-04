Донбасс и Украину ожидает похолодание

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4 января 2023, 22:24

Пурга / Konstantin Kokoshkin / https://www.globallookpress.com

Жителям Украины придётся утеплиться и встречать настоящую снежную зиму, которая наступит уже в ближайшую пятницу, 6 января. Температура воздуха ночью в Киеве опустится с +5°C до -7°C, а уже с 7 января стабильно днём и ночью можно будет ожидать снижение температуры днём -6°C, ночью -9°C, 8 января -6°C днем, -10°C ночью, в понедельник, 9 января ожидается снег, уровень осадков от 0,3 до 1,4 мм, средняя скорость ветра 4-6 м/с, температура воздуха днем -5°C, ночью -6°C. В среду, 11 января ожидается увеличение уровня осадков до 3,3 мм, температура воздуха достигнет -9°C днем и ночью.

На территории всей Украины в январе ожидается повышенная облачность, влажность составит примерно 88%, скорость ветра 4-11 км/ч.

На Донбассе морозы наступят в канун Рождества, ночью с 6 на 7 января температура воздуха опустится с +5°C до -8°C. В воскресенье, 8 января ожидается максимальное снижение температуры до -13°C, а с 9 -11 января температура воздуха стабильно продержится на отметке от -6°C до -7°C, ночью от -11°C до -12°C. Максимальный уровень осадков составит от 0 до 4,3 мм, средняя скорость ветра от 3-11 м/с.