Террористы ВСУ обстреляли Жилплощадку в Петровском районе Донецка

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4 января 2023, 19:39 Анна Шершнёва

Военкоры и очевидцы сообщают в среду, 4 января, об обстреле Жилплощадки, расположенной в Петровском районе столицы ДНР. Украинские террористы продолжают наносить удары по территории республики.

На телеграмм-канале «Война глазами журналиста» военкоры представили видеосюжет волонтёра и гуманитарщика Андрея Лысенко, в котором видны последствия обстрелов боевиками ВСУ прифронтового района столицы ДНР.

«Обстрел Петровского района. Первый раз вижу такой снаряд. На видео Андрея Лысенко очень похожие дымящиеся воронки от белого фосфора», – комментируют военкоры представленный сюжет.

Отмечается также, что на снимках мест обстрела тоже характерное белое напыление вокруг воронки, которое образовываются в результате горения фосфорного боеприпаса.

На осколках замечена маркировка И-233. Авторы подчёркивают, что в сети нигде не нашли подобной.