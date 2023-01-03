Президент Эстонии Алар Карис: Русский язык сам по себе – культурный язык

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3 января 2023, 23:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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К сожалению, сегодня в странах Прибалтики идет дискуссия – стоит ли изучать русский язык, как второй иностранный или же окончательно отказаться от него в Балтии. Свое мнение на государственном ТВ Эстонии высказал президент страны Алар Карис.

«Я считаю, что чем больше языков человек знает, тем лучше. Язык – это средство. Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык, сам по себе – культурный язык. И русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. По крайней мере, так говорят учителя. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться с русской литературой. Да, отношение к русскому языку меняется – я знаю русских, украинцев, которые не хотят из-за ситуации на Украине говорить по-русски. Но это переходящее явление. Реакция, которая обусловливает ситуация. Винить в чем-либо язык не стоит», - публично заявил глава Эстонии.

Кстати, в одном из своих интервью прибалтийским СМИ, г-н Карис призвал читать хорошую литературу – Федора Достоевского.

Браво, г-н президент!