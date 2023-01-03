Латвия: пьяный водитель может лишиться не только машины, но и другого имущества

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3 января 2023, 19:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Unsplash.com

Правительство Латвии решило, что с пьяными водителями разговаривать не стоит, а просто забирать машины и выставлять их на аукцион. Деньги, разумеется, пойдут в государственную казну страны.

Никто не спорит, что с пьяными лихачами следует серьезно бороться – недопустимо садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения! Недопустимо! Но! Почему этот вопрос встал так остро только тогда, когда Латвия экономически еле выживает – казна пуста!? Такая забота о латвийцах? Нет, я в этом уверена! Просто необходимо пополнить государственные закрома, где, видимо, только мыши бегают!

Итак, как будет происходить «ликвидация» транспорта у пьяных водителей?

Машина лихача попадает на штрафстоянку.

«Это, скорее всего, последний раз, когда человек увидел свою машину. В лучшем случае он может забрать свои личные вещи», - объяснил глава Управления ресурсами Госагентства обеспечения Янис Небарс латвийским СМИ.

После этого машина выставляется на аукцион, а деньги от продажи идут в госказну. Тут главное, быстро продать – стоимость автомобиля не имеет значения. Если человек выплачивает за нее кредит, то он обязан и дальше платить. Машины нет, а человек платит!

Если выяснится, что пьяный управлял чужим авто, машину не заберут, но потребуют полную или частичную выплату стоимости.

Кто будет оценивать стоимость машины? Разумеется, судебные приставы! То, что старенькую машину BMW, например, 2006 года, оценят приблизительно, как «Bentley» (2014г), лично у меня, сомнений нет! Мое мнение. Так именно работают судебные исполнители в Латвии, потому что они неприкасаемые в стране! Достаточно посмотреть на портале «Жалоба», что пишут латвийцы о беспределе судебных приставов. Например, некий судебный исполнитель Р. Вейнберг совместно с нотариусом провели процессуальные действия так у 80-летней женщины, что та скончалась – об этом возмущенно писали латвийские СМИ – госслужащих отстранили от работы, завели дела, но этот судебный исполнитель, спустя пару лет, вновь работает! Я так понимаю, что вина его «не доказана!» А скандал был на всю Латвию

Далее, если пьяный водитель не может выплатить стоимость машины, то он может моментально лишиться квартиры! Все законы, простите, по боку в Латвии, когда госказне нужны деньги! И ни один юрист в Латвии не поможет! Это круговая порука для госказны!

С пьяными водителями, конечно, бороться нужно, но тут речь идет не о заботе, много пьяных лихачей ушло от ответственности, а дело в пустом кошельке государства! Такова реальность жизни в Латвии!