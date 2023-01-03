К новогодним праздникам в Риге присоединился спецназ

Латвийцы продолжают отмечать Новый год, да и православное Рождество уже не за горами – время веселья для многих.
Намедни, одна молодая женщина решила продемонстрировать рижанам свое «искусство» - спеть на крыше чужого автомобиля…
Дело обстояло так: во дворе рижской многоэтажки некая молодая женщина несколько часов кричала и пыталась привлечь внимание соседей:
«Люди, спасите! Включите музыку! Музыку мою любимую! Я хочу танцевать!»
Понятно, что соседи не поддержали желание дамы, а пытались ее успокоить, увы, не получилось – женщина запрыгнула на крышу автомобиля, как оказалось, чужого и продолжила кричать и танцевать – так продолжалось четыре часа. Видимо, дама утомилась изрядно и прилегла на крышу автомобиля. Пока женщина «отдыхала» к ней подоспел спецназ, которому пришлось потрудиться, чтобы «стащить» ее с крыши – она всеми силами сопротивлялась, но была поймана за ноги и передана в крепкие руки медиков!
Женщина доставлена в психиатрическую лечебницу!
Соседи до сих пор пребывают в шоке:
«Это ужасно! До сих пор дрожим. Она так кричала… Пьяная или проблемы с психикой».