К новогодним праздникам в Риге присоединился спецназ

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3 января 2023, 17:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийцы продолжают отмечать Новый год, да и православное Рождество уже не за горами – время веселья для многих.

Намедни, одна молодая женщина решила продемонстрировать рижанам свое «искусство» - спеть на крыше чужого автомобиля…

Дело обстояло так: во дворе рижской многоэтажки некая молодая женщина несколько часов кричала и пыталась привлечь внимание соседей:

«Люди, спасите! Включите музыку! Музыку мою любимую! Я хочу танцевать!»

Понятно, что соседи не поддержали желание дамы, а пытались ее успокоить, увы, не получилось – женщина запрыгнула на крышу автомобиля, как оказалось, чужого и продолжила кричать и танцевать – так продолжалось четыре часа. Видимо, дама утомилась изрядно и прилегла на крышу автомобиля. Пока женщина «отдыхала» к ней подоспел спецназ, которому пришлось потрудиться, чтобы «стащить» ее с крыши – она всеми силами сопротивлялась, но была поймана за ноги и передана в крепкие руки медиков!

Женщина доставлена в психиатрическую лечебницу!

Соседи до сих пор пребывают в шоке:

«Это ужасно! До сих пор дрожим. Она так кричала… Пьяная или проблемы с психикой».