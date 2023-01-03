Поколение зумеров за деньги учат звонить по телефону

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3 января 2023, 15:32 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

На территории Канады существует целая организация под названием The Phone Lady, которая помогает людям бороться с так называемой «телефонной фобией». Её основала в середине нулевых предпринимательница Мэри Джейн Коппс.

По признанию создательницы фирмы, ещё тогда «телефонная фобия» представляла собой серьёзную проблему. Если прошлые поколения разговаривали по телефону почти постоянно, то нынешних миллениалов и зумеров этому никто не учил.

Коппс берёт почти 500 долларов в час (480$) за индивидуальный коучинг и 365 долларов за получасовые вебинары в рамках программы, состоящей из 7 частей. Для корпоративных тренингов дневная ставка может составлять 3500 долларов. Основными клиентами компании являются работники стартапов и финансового сектора. В рамках программы бизнесвумен запрещает клиентам любую переписку в течение 3 дней и настаивает на чётких созвонах. Для преодоления первичного страха Коппс предлагает звонить не сразу клиентам, а членам семьи. Предпринимательница также назначает заказчикам определённый день, в который она будет звонить им. Для этого нужно преодолеть фобию и совершить «невозможное» - поднять трубку.