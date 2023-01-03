«Укрэнерго»: 3 января на Украине из-за потепления снизилось потребление электроэнергии

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3 января 2023, 14:00

Линия электропередачи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Из-за потепления на Украине снизился уровень потребления электроэнергии. Об этом сообщает национальная компания «Укрэнерго».

«По состоянию на 11.00 3 января благодаря теплой погоде потребление на Украине снизилось», - говорится в публикации компании в Telegram. Сообщается, что электростанции справляются с нагрузкой.

При этом, к вечеру ожидается постепенное увеличение объемов потребления электричества. «Поэтому диспетчерский центр … довел лимиты потребления до областей на вторую половину суток», - передает «Укрэнерго».

Ранее глава «Укрэнерго» заявил о том, что на восстановление энергообъектов в стране могут уйти годы.