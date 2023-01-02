Виталию Товиевичу Третьякову - 70

Аргументы Недели → Общество 13+

2 января 2023, 21:38

Если можно кого-то назвать лицом отечественной журналистики, то Виталий Третьяков подходит на это звание лучше кого бы то ни было.

Он начинал свою карьеру журналиста в агентстве печати «Новости» в самые застойное советское время, в 1976 году. В разгар перестройки оказался в редакции одного из символов перемен - газете «Московские новости», где быстро дорос с должности обозревателя, до заместителя главного редактора. Когда «ветры перемен» достигли «ураганной силы», организовал и возглавил один из символов того времени - «Независимую газету», «рулили», которой больше 10 лет. Потом снова вернулся в «Московские новости», уже в качестве главного редактора. Будучи олицетворением демократических устремлений, в самый разгар либерализма, в середине 90-х, не побоялся выступить с резкой критикой своих коллег по демлагерю за их безудержное стремление к власти, когда они шли на всяческие ухищрения и подлоги, лишь бы вывести из предвыборной гонки конкурентов из КПРФ. Виталий Третьяков и тогда считал, что победа демократии, достигнутая бесчестным путем с истинной демократией не имеет ничего общего. Журналист, политолог и телеведущий Виталий Третьяков и сейчас олицетворяет собой достойную журналистику, которая не поступается честью ради выгоды, и правдой ради влияния.

Редакция «Аргументов недели» поздравляет большого журналиста Виталия Третьякова с юбилеем и желает ему творческого долголетия и твердости в отстаивании дела правды на нелегком пути журналиста.

С днем рождения!