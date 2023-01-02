В 2022 году ​ самыми популярными в русскоязычном Telegram стали каналы Медведева, Кадырова и Володина​

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2 января 2023, 20:27 Источник: sostav.ru

Как стало известно, Telegram-канал бывшего российского лидера Дмитрия Медведева стал самым просматриваемым среди всех русскоязычных каналов по итогам прошедшего года. По подсчётам экспертов из «Медиалогии», при аудитории в 957 тысяч подписчиков, каждый пост государственного деятеля в среднем просматривают по 1.62 млн пользователей.

Дмитрий Медведев завёл свой собственный канал в марте 2022 года. Он давно известен своими резкими высказываниями в адрес стран Запада. Политик также критикует людей, не поддерживающих российскую СВО на территории Украины. В начале последнего месяца прошлого года Медведев признался, что составляет посты на канале самостоятельно, но при этом, у него имеются помощники.

По данным «Медиалогии», в лидерах по популярности оказались также каналы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Стоит отметить, что в Топ-10 попали аккаунты известных отечественных блогеров Михаила Литвина, Димы Масленникова и Влада А4.