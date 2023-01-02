На судебных слушаниях по делу Сергея Фургала исследуют записи из найденного при обыске старого блокнота

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2 января 2023, 20:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Предполагается, что уже в январе 2023 года будет вынесен вердикт по известному на всю страну делу Сергея Фургала. Аналитики отмечают, что суд над экс-губернатором близится к своему скорейшему завершению. Пока что все заседания идут в штатном режиме. Известно, что на последних заседаниях судья занимался изучением одной интересной вещи, связанной с процессом.

В деле осуждённого экс-губернатора Хабаровского края появилось «убойное доказательство», сильно заинтересовавшее представителей судебной системы. Был обнаружен небольшой тёмно-синий блокнот во время обыска в жилище бывшего политика в Хабаровске. Поначалу все подумали, что там нет ничего интересного, но со временем всё изменилось. Присяжные уже ознакомились с его содержимым. При этом, информации личного характера там так и не нашли. Не обнаружили и фамилии убитых, которые бы подтверждали намерение экс-чиновника расправиться с неугодными.

В блокноте содержатся записи расходов, связанные с коммерческой деятельностью Фургала. Также там присутствуют разного рода пометки, касающиеся рабочих моментов. Сам же бывший губернатор точные даты записей вспомнить не мог. Ведь прошло уже слишком много времени. Но на суде он пошутил, что видимо, синий блокнот и есть неопровержимое доказательство его вины, раз других так и не представили.

Напомним, что пока идет судебный процесс, Сергей Фургал находится в СИЗО в одной камере ​ с экс-министром Михаилом Абызовым, в отношении которого расследуется резонансное дело о хищениях в особо крупных размерах.