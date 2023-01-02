Нацпатриоты Латвии предложили выставить у памятника Свободы спецназ

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2 января 2023, 15:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Новый год в Латвии не для всех прошел спокойно, видимо… Некая нацпатриотка Диана Тунте пребывает в шоке – у памятника Свободы (Милда) 1 января запускали салют в 23:00 – Новый год по московскому времени.

Возмущение нацпатриотки настолько прет, простите, что она настоятельно предложила правительству Латвии выставить у Милды спецназ!

«Часы пробили 23:00 и какие-то гении решили запустить салют у самого памятника Свободы! Бессовестные!», - разразилась гневной речью дама.

Я не удивлюсь, если спецназ выставят.

Что думают латвийцы, о данном «происшествии?»

Мнение из социальных латвийских сетей:

«Всем понятно, кто тут хозяин?»

«Молодцы!».

«Думаете, «латышеский» спецназ поможет? А он есть в Латвии?»

«Шок! Шок! А памятники сносить – нормально? Пока только салют».

Напомню, в Латвии запрещено было запускать фейерверки в Новый год по российскому времени, но салюты в 23:00 (час разница между РФ и Латвией) «бабахали по всей стране, как в 45-м в Москве» - так мне охарактеризовал ситуацию на Новый год коллега.

Полиция Латвии комментарии не дает пока.