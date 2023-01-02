Депутат Нацблока Латвии призывает изгнать из страны всех граждан ЕС, которые не выучили латышский язык

Латвийцы уже возрадовались, что можно спокойно встретить Рождество и Новый год – без политики. Увы, не получилось! Только часы пробили полночь, как депутат Нацблока Янис Домбрава внес предложение.
А предложение весьма удивительное – ужесточить условия пребывания граждан стран Евросоюза в Латвии! Тут нет опечатки – Евросоюза!
Чем же граждане ЕС не угодили националисту Латвии?
Данное предложение было представлено в законопроекте «Закон о въезде и пребывании граждан ЕС и членов их семей в Латвии».
Законопроект предусматривает, что если гражданин ЕС или член его семьи, являющийся гражданином ЕС, желает непрерывно находится в Латвии, то должен иметь регистрацию гражданина ЕС. Но самое главное – депутат Домбрава призывает не признавать статус члена семьи по категории «совместного хозяйства» с гражданином ЕС, но при этом родственник гражданина ЕС – супруг, супруга, будут признаваться членом семьи!
Это не похмельный бред г-на депутата, а то, как он умеет донести до латвийцев свои мысли.
Объясняю, тут дело в финансах – супруг или супруга гражданина ЕС должна(должен) работать и иметь свои деньги в Латвии. Одна семья – кошелки разные! Вот что означает – «совместное хозяйство!»
По мнению националиста Домбравы, ежемесячный доход гражданина ЕС должен превышать, установленный законом доход малообеспеченного лица Латвии. Иными словами, хотите граждане ЕС жить в Латвии, то везите сюда деньги!
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Но самое основное, по мнению г-на депутата, если гражданин ЕС, который проживает в Латвии более шести месяцев не выучил латышский язык, то у него должна быть аннулирована регистрация или постоянный вид на жительство!
У меня первый вопрос – Латвия больше не в ЕС?
Есть же определенные правила, принятые всеми странами ЕС и регулирующие перемещение граждан в пределах ЕС.
Я попыталась поговорить об этом с латвийцами – вот какие ответы мне дали:
«Депутат Домбрава предложил выйти из ЕС!»
«Этому д…у дали почитать бумажку, написанную американцами – США разваливает Евросоюз. Интересно, а у нас какая валюта будет – евро или доллар?»
«Правильно, правильно! Гнать солдат НАТО из Латвии, пока они не выучили латышский!»
«А, что тут удивительного? В ЕС нет единства и сплоченности, а только выгодные отношения! Латвия ЕС нужна, как дешевая рабочая сила, и как буферная зона между Германией и Россией».
«Молодец, Домбрава! Выступает против ЛГБТ, теперь против граждан ЕС! Пусть не останавливается, чтобы окончательно и без прикрас продемонстрировать миру «равные» отношения ко всем «не латышам»!»