Юрист Виноградов сообщил, что индексация пенсий в 2023 году будет несколько раз и по итогам года составит 4,8 процента

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2 января 2023, 10:58 Источник: Прайм

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил об индексации пенсий россиянам в 2023 году.

По информации юриста, данной агентству ПРАЙМ, с 1 января 2023 года повышаются страховые пенсии неработающим пенсионерам. С 1 января также произойдет перерасчет доплат к пенсиям на основе обновленных значений прожиточного минимума в регионах.

С 1 февраля увеличится сумма единовременных денежных выплат для граждан, имеющих льготы. Увеличится пособие на погребение пенсионера. Увеличится денежная стоимость набора социальных услуг.

С 1 августа запланирована индексация страховых пенсий работающим пенсионерам, которая будет определяться на основе пенсионных коэффициентов за предшествующий год.

Пенсии военных пенсионеров, как планируется, будут проиндексированы 1 октября 2023 года.

Вадим Виноградов подытожил, что, как планируется, в целом индексация пенсий по итогам 2023 года составит 4,8%. Соответственно, к концу года средний размер страховой пенсии должен составить 21 862 рубля.

Юрист уточнил, что минимальный стаж для выхода на пенсию в 2023 году составит 14 лет.