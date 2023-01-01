Праздничные откровения латышского певца Интарса Бусулиса

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1 января 2023, 21:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Интарс Бусулис, globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Каких только откровений не услышишь в Рождество и Новый год – чудеса так и льются! Незадолго до католического Рождества латышский певец Интарс Бусулис решил поделиться с местными СМИ о своей «двойной» личной жизни.

Латыш Бусулис решил откровенно рассказать о своих отношениях с женой – оказывается, он женат на Инге аж два раза.

«Это случилось зимой, 22 декабря. Свадьба прошла в местечке Дундага. Это была языческая свадьба, в латышском стиле. А первая была официальная, по закону и в ЗАГСе. Я бы хотел жениться и в третий раз – закрепить свои отношения перед Богом, в церкви. Да, чтобы у меня наконец был покой, чтобы это было как в кино».

Так тут «ужо» не кино, а мыльная «опера» - регистрация в ЗАГСе, языческие «пляски» в латышском стиле, а теперь и до Бога дошли.

Какой уж тут покой, когда в голове, простите, каша.

В душе с Богом искать покой нужно, Интарс.

Со своей супругой Интарс вместе уже 21 год. И покоя все нет – не пойму я. Впрочем, чужая жизнь – потемки.