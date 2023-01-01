Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

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1 января 2023, 20:48 Источник: Telegram

Виктор Иваненко. Фото: Telegram/t.me/Hinshtein/

В возрасте 75 лет умер первый и единственный председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) РСФСР Виктор Иваненко. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий лично знал Иваненко. По его словам, он, «несмотря на демократические взгляды», делал все возможное, чтобы в 90-е годы, после развала СССР, сохранить отечественные спецслужбы.

«Мне он рассказывал, как осенью 1991 едва не упал перед Ельциным на колени, когда узнал, что тот пообещал западным партнерам вообще упразднить систему госбезопасности», - вспоминает Хинштейн.

Генерал-майор Виктор Иваненко возглавил КГБ РСФСР в момент его создания, в мае 1991 года. Как пишет депутат, Иваненко активно участвовал в подавлении ГКЧП и лично задерживал председателя КГБ СССР Крючкова. В январе 1992 года его отправили в отставку.

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