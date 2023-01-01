С 1 января в России увеличатся страховые пенсии по старости

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1 января 2023, 11:17 Источник: РИА "Новости"

пенсионное удостоверение, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С 1 января 2023 года страховые пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров вырастут на 4,8 процента, что даст возможность среднему размеру подобных выплат увеличиться до 21 864 рублей.

Власти Российской Федерации ранее выделили свыше 9,5 триллиона рублей на выплату пенсий в бюджете Социального фонда, причем на страховые пенсии будут направлены около девяти триллионов рублей.

Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов подчеркнул, что индексация с 1 июня текущего года позволит опередить показатель инфляции на 2,6 процента.