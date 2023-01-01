Владимир Путин впервые выступил с новогодним поздравлением в окружении военных

Аргументы Недели → Общество 13+

1 января 2023, 09:23

президент России Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Глава государства впервые произносил речь не на фоне Кремля, а в окружении военнослужащих, участвующих в СВО на Украине.

Владимир Путин заявил, что в 2022 году было необходимо принимать трудные решения и совершать важнейшие шаги к обретению полного суверенитета России, а также к мощной консолидации общества. Глава государства подчеркнул, что произошли поворотные события, которые заложили основу будущего не только для нашей страны, но и для всего мира.

Президент РФ отметил, что многонациональный народ страны проявил достоинство и мужество, поддержав защитников Отечества словом и делом.

Путин заявил, что правда на стороне России, защищающей своих людей на своих исторических территориях.