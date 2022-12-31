Скоро, скоро Новый год – он торопится, идет

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31 декабря 2022, 19:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

кот Моцарт

Несколько часов осталось до наступления Нового года! Милые Кролик-Кот уже дергают красавца Тигра за усы, а он понимает, что пора на отдых!

Символ 2023 года по восточному календарю – черный водяной кролик или кот!

Кстати, многие терзаются вопросом – год кого: Кота или Кролика?

Как выясняется, верно и так, и эдак – кому больше нравится котейка, а кто в восторге от кролика! Впрочем, обе зверюшки очень, очень милые!

Если честно, то я просто обожаю котов! Потому и поговорим мы сегодня о них!

Я бы начала с характера пушистиков – каков нрав у хозяина года, такой год и будет!

Подойдем с научной точки зрения – характеры котов и их темперамент. В этом нам поможет разобраться латвийский ветеринар Дайнис Кукайнис:

-Дайнис, совсем скоро хозяином года станет Кот! Многие верят, что Новый год будет более спокойным, пушистым, миролюбивым… Ты с этим согласен, зная характер, повадки котеек?

-В целом, конечно, коты миролюбивы, но есть нюансы… Объясню! Я бы выделил несколько типов характера кошек – ласковая, которая не слезает с рук и ластиться все время, дружелюбная, от которой ты знаешь, что ожидать, есть кошка-охотник – очень энергичная, непоседа, а есть своенравная – ее некоторые мои коллеги называют вздорной! Почему? Она делает то, что считает нужным, а «перечить» ей не смей – может и характер показать! Но все характеры у этих прекрасных животных сводятся к одному – они живут только для себя! Если собака будет служить человеку, то кот – нет. Это совершенно не означает, что он не будет вас любить, скучать, ждать… Конечно, да! Но в первую очередь мысли кота заняты собой! Бывает исключения, но общая зарисовка характера котов такая.

-Дайнис, за котами закрепилась слава, что они мистические животные, например, знают, что в ближайшее время произойдет… Согласен с этим?

-Согласен! Было же много случаев, когда коты будили своих хозяев перед несчастьем… Например, пожар, землетрясение или же человеку ночью, когда он спал, становилось плохо… Я знаю подобный случай – хозяин одного кота стал задыхаться ночью, а его супруга спала… Так этот кот просто прыгнул на женщину, стал покусывать, громко мяукать и, конечно, разбудил! Жизнь человеку была спасена! У моей бабушки был кот, который чувствовал, что она возвращается домой и бежал встречать, задолго до ее прихода. Коты обладают потрясающим чутьем, которое объяснить точно невозможно! Хотя, как я уже говорил, главная черта характера – их независимость!

-Я представляю, какое угощение ждет котеек на Новый год! Каждый хозяин постарается задобрить своего питомца…

-Только следует знать меру! Перекорм грозит серьезными последствиями! Кстати, я бы не очень советовал угощать любимцев курицей, а лучше говядиной. Категорически нельзя давать свинину! Почему? Посуди сама, покупная в магазине курица – полный секрет! Ты знаешь, чем ее кормили? Да, другое дело если сама курей разводишь.

-Я не развожу – курей жаль

-Свинина очень жирная и может навредить поджелудочной… Лучше говядина или телятина. Впрочем, все зависит от финансов. Безусловно, хороши и сухие корма, если качественные! Но в Новый год можно побаловать вкусностями своего питомца! Я так думаю!

-Дайнис, вот ты рассказал о характере котеек… А у моего кота Моцарта какой характер? На твой взгляд.

-Твой Моцарт руководит всеми домашними, включая хаски Лиама! Сами так позволили. Русская голубая кошка обладает спокойным и уравновешенным характером, что свидетельствует о крепкой нервной системе. Они не будут проявлять агрессию, но на руках постоянно сидеть не будут – только тогда, когда пожелают сами!

-Это правда! Моцарт идет на руки, ложиться рядом только тогда, когда захочет… А если нет, то можно, что угодно делать… Правда есть одно средство – еда! Около миски дает себя гладить, вычесывать…

-Вот это и называется независимый характер! Если человек хочет обзавестись компанейским и общительным котом, то подходит сиамская кошка, бенгальская, немецкий рекс, сфинкс…

Мы немного отвлечемся от интервью с Дайнисом – послушаем, что скажет о характере своего любимца-сфинкса депутат Сейма Латвии Рамона Петравича:

«Мой сфинкс Патрик обладает, действительно, общительным характером, любит домашних, но и очень своенравен… Иногда может и лапкой ударить – беру его на руки, играю, говорю – «милый мой мальчик, красивый», а он слушает, слушает, а потом как даст лапкой по лицу… Неожиданно совсем… Но если прибывает в хорошем настроении, то ходит за домашними по пятам, требует внимания… И очень любит спать с нами в кровати».

Как же латвийский ветеринар Дайнис Кукайнис прокомментирует слова Рамоны Петравичи о сфинксе Патрике?

«Сфинксы, как я говорил, очень общительны! Они просто не могут быть долгое время одни – им нужен человек! Общение с хозяином. И они умеют привлекать внимание хозяев – иногда даже трюки выполняют очень забавные… Но сфинксы, если им не оказывать должного внимания, бывают очень вредны! Вот потому Патрик и высказывает свое недовольство Рамоне – он любит ее и желает полного внимания к своей персоне. Кстати, сфинксы прекрасно могут общаться с другими котами и собаками».

Так что же нам пожелают наши пушистые любимцы, разумеется, вместе с хозяевами?

Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича и сфинкс Патрик:

«Мы с Патриком желаем всем, всем, чтобы новый год принес в нашу жизнь больше позитива! Чтобы наши родные и близкие были рядом с нами, и были здоровы! Чтобы мы не забывали о тех, кому сейчас трудно и помогли им от всей души! Чтобы мы не забыли, как просто и искренне мы общались в детстве! Пусть год Кота принесет нам счастье! С наступающим Новым годом!»

И я бы хотела сегодня вспомнить самое ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО Латвии – обычную школьницу из маленького городка Екабпилса Дану Красавцеву, которая уже много лет спасает тех пушистиков, которые оказались на улице – она подбирает их, приносит домой, выхаживает их, а потом отдает в хорошие руки… Удивительно, но Дана никогда не просит помочь ей финансово, а сама зарабатывает на содержание животных – талантливый ребенок рисует котеек и продает картины – кто сколько даст! Знаете, я очень люблю эту девочку, потому что сердце у нее такое огромное, что может обогреть всю Латвию – счастья тебе, Золотое Сердечко в Новом году!

И если позволите, то в заключении и мы с котом Моцартом поздравим!

«В эти последние часы уходящего года я бы хотела забыть все обиды, которые были, сохранить в душе все то доброе, что было… Попросить прощение у тех, кого обидела, поблагодарить друзей за дружбу со мной и пожелать всем нам крепкого здоровья, новых свершений и человеческого счастья! А своим дорогим коллегам из «АН» желаю силы духа, потому что мы всегда там, где горячо! Мы с Моцартом поднимем первый бокал за общение, понимание и согласие, и, конечно, за любовь! С наступающим годом, Россия! Я тебя люблю! С наступающим годом, Латвия! Ты в моем сердце! МЯУ!»