Уход за домашними питомцами больше пяти лет улучшает память у пожилых людей

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31 декабря 2022, 15:48 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: unsplash.com

Как оказалось, домашние животные – не только спасение от депрессии, но и ключ к улучшению когнитивных показателей. Нейробиологи из Мичиганского университета выяснили, что пожилые люди, владевшие домашними питомцами более пяти лет, имели более высокие когнитивные показатели, чем их соратники по возрасту без животных. Наличие домашнего питомца – один из аспектов образа жизни, который влияет на здоровье посредством снижения стресса и надёжной эмоциональной поддержки.

Учёными были проанализированы данные исследования Health and Retirement study, которые содержали информацию о 20 тысяч участниках, включая наличие питомца и когнитивные способности. Опросы шли каждые два года – с 2012 по 2016 год. Результаты показали, что 47% участников сообщили о наличие домашних животных в 2012 году. На тот момент 19% владели питомцем от 1 года до 5 лет, 28% - больше 5 лет.

Исследователи отметили, что среди людей старше 65 лет продемонстрировали лучшие когнитивные показатели те, кто владел животными больше 5 лет, по сравнению с теми, у кого их не было или были менее 5 лет. Но различия в когнитивных показателях между вышеупомянутыми группами обнаружены не были, когда рассматривались участники младше 65. Из этого можно сказать, что пожилым людям без их маленьких и пушистых друзей – просто не обойтись.