Чем озабочены латышские нацпатриоты в канун Нового года

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 декабря 2022, 19:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Менее суток осталось до того, как куранты возвестят о 2023г. Латвийцы заняты последними приготовлениями к встрече Кота-Кролика – в магазинах огромные очереди, на главном рынке страны, простите, не вдохнуть, ни выдохнуть, всех карпов раскупили, бутылки шампанского охлаждаются в холодильнике… Люди ждут Нового Года! Ждут его и латышские нацпатриоты, но своеобразно…

Гордые националисты Латвии, так они себя называют, буквально «оккупировали» государственное ТВ – всем же хочется сказать свое веское слово и дать совет неразумным жителям.

Громче всех, на мой лично взгляд, усердствует евродепутат Сандра Калниете!

Напомню, главная нацпатриотка Латвии, которая бывает в стране наездами, но говорит, что любит страну, отметилась тем, что спалила свое платье при всем добром народе, потому как оно напоминало ей георгиевскую ленточку! А совсем недавно, вырядилась в наряд «русская хохлома»!

Но ей все мало!

Кто думает о том, как вкуснее приготовить карпа в сметане, сварганить уникальный салат с боровиками, как поздравить любимую свекровь и что подарить детям, а вот г-жа Калниете озадачена только одной мыслью – как сделать Латвию непривлекательной для русских страны?!

Вона как! Такие мысли терзают даму Сандру!

И что же она предлагает?

«Я приведу пример Эстонии. Там даже в советское время говорили очень неохотно или вообще отказывались говорить по-русски. Это один из примеров. Но такой пример поможет! Но главное – уверенность в себе! Этот народ, русские, имеют сильную способность везде брать с собой Россию – в манерах, стиле одежды, использовании бранных слов. Я видела это и в Германии, и в Нью-Йорке… Нам нужно заниматься укреплением самих себя. Со сносом советских памятников этот процесс уже начался! Но больше всего меня раздражает в Европе то, как много все рассуждают о том, что же скажет президент России г-н Путин по тем или иным вопросам. Нужно сосредоточиться на тот, какой должна быть Европа, рядом с такой Россией», - заявила евродепутат Сандра Калниете.

Уж простите меня, но выскажу свое мнение – коротенько!

Прислушиваются к мнению Владимира Владимировича, потому что сильный лидер, да и терпеть не будет нацистские «прыжки-ужимки».

«Гадают», а что же скажет президент России, потому как страх обуял!

Я бы посоветовала г-же Калниете с «компанией», прислушаться к словам лидера России, а то вновь придется скакать ей в «бальных туфельках по Сибири» Я говорю о книге, которую написала мадам Сандра после депортации в тайгу.

А то, что русский человек всегда «берет с собой» Россию, так не берет, потому как Россия – его душа! А душу дома не оставляют!