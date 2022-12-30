Латвийские новогодние традиции: как лучше поздравить любовницу мужа

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30 декабря 2022, 19:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии обретает популярность новая традиция – поздравлять на Новый Год любовниц! И это не шутка!

Районная газета небольшого латвийского городка Балви никогда не была столь популярна, как в последние дни уходящего года – некая дама Инита поздравила через СМИ любовницу своего мужа.

Дело в том, что в районной газете городка Балви принято в канун Нового года и Рождества поздравлять всех, кого хочется – редактор Янис Супе рассказал, что обычно люди благодарят и поздравляют врачей, священников, соседей.

Как оказалось, и любовниц тоже благодарят.

«Спасибо Аните Х. за то, что она заботилась и тискала моего мужа, когда я отсутствовала. Можешь использовать его и дальше! Нам обеим хватит!», - написала в поздравительном объявлении супруга Инита.

А, кто сказал, что чудес под Новый Год не бывает?