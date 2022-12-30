Автоэксперт Шапарин назвал бесперспективным предложение об освобождении водителей от штрафов в непогоду

Аргументы Недели → Общество 13+

30 декабря 2022, 17:29 Антон Николаев,

Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

Антон Шапарин считает, что предложение депутата Госдуму Василия Власова об освобождении автомобилистов от штрафов в непогоду. По мнению Шапарина, для этого нет четкого и проработанного законодательства. Об этом эксперт сказал изданию «Аргументы недели».

«Фото - и видеофиксация работает следующим образом: если камера фиксирует какое-то нарушение, связанное с разметкой, то значит эту разметку нужно видеть! Снимки, на которых невозможно с точностью установить характер нарушения - отбраковываются. Люди такие штрафы получают крайне редко».

«У нас существует процедура обжалования штрафов. Когда человек в электронном виде жалуется в Госавтоинспекцию, что, мол, я получил фотографию, на которой ничего не видно, то в подавляющих случаях такой штраф аннулируют автоматически. Проблема абсолютно надуманная, она не имеет никаких под собой оснований».

«Обращение депутата Власова не играет особой роли. Для того, чтобы выносить - не выносить такие постановления, необходимы поправки в федеральное законодательство, а то получается интересная ситуация! Кто-то считает, что погода плохая, и говорит, что в этот день мы никого не штрафуем! Ну это сюр! Законодательство должно быть единым для всех и не зависеть от пожелания конкретных высокопоставленных чиновников. На перспективы какого-либо позитивного ответа со стороны на запрос депутата Власова тут нет. Как депутат, он мог бы знать, что нормативное пространство и законодательная база - едины!».

Напомним, что в России могут перестать штрафовать водителей за нарушение требований дорожной разметки и правил парковки во время аномальных погодных условий. Соответствующее предложение сейчас изучают в МВД.