Собчак назвала главным символом 2023 года навозного зайца

Аргументы Недели → Общество 13+

30 декабря 2022, 15:42 Антон Николаев,

globallookpress.com

По мнению журналистки Ксения Собчак, построенный скульптором из Якутска двухметровый навозный заяц, является символом следующего года. Об этом она сказала в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак», передает издание «Аргументы недели».

«Друзья, готовьтесь встречать Новый год! Я считаю, что символ следующего года можно уже выбрать - это кролик из го..на, стучащий в го..нобарабан!»

Напомним, что житель якутского села Михаил Боппосов сделал из навоза 2-метрового кролика - символ наступающего года. Скульптору помогли братья Иван и Иннокентий. По словам Боппосова, сам он уже второй год из-за болезни не содержит коров, так что строительный материал брал у родственника, проживающего по соседству.