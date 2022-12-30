Светлая память: потери уходящего года

Аргументы Недели → Общество 13+

30 декабря 2022, 15:32

В 2022 году не стало многих артистов, политиков и спортсменов, которых нам будет очень не хватать. Отдельно хочется сказать про погибших героев – память о тех, кто отдал свою жизнь, спасая других, вечна. Люди уходят, а нам остается лишь вспомнить о них со светлой грустью.

Юрий Шатунов

Бывший солист группы «Ласковый май» скончался от обширного инфаркта. Ему было 48 лет. «Это наше детство и наша юность», - так говорят о творчестве Шатунова многие россияне. Его «белые розы» навсегда останутся в сердцах поклонников.

Ренат Ибрагимов

Певец казался вечно молодым, крепким и полным сил. Семья, дети, концерты – жизнь бурлила и вдруг неожиданно прервалась. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Артисту было 74 года.

Владимир Жириновский

Бессменный лидер ЛДПР ушел после тяжелой и продолжительной болезни. Он был ярким оратором, энергичным и искренним человеком и, конечно, очень талантливым политиком. Владимиру Вольфовичу было 75 лет.

Сергей Пускепалис

Смерть актера стала настоящей неожиданностью. На 57-м году жизни он погиб в ДТП – роковая случайность. Пускепалис был патриотом российского театра и своей страны.

Виктор Мережко

Сценарист умер из-за осложнений после ковида, ему было 84 года. «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» - мастер оставил после себя шедевры, которыми будет наслаждаться еще не одно поколение.

К сожалению, это далеко не все утраты, которые принес нынешний год. Уходят талантливые, уходят храбрые, уходят великие. Светлая им память.