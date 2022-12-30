СК России: после полного освобождения и обследования Мариуполя обнаружено более трех тысяч убитых мирных жителей

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30 декабря 2022, 15:31 Источник: СКР

Совещание А. Бастрыкина в Мариуполе, фото с сайта СКР

В Мариуполе после отхода из города украинских военных обнаружены несколько тысяч убитых мирных людей. Об этом стало известно в пятницу, 30 декабря, по итогам оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных киевским режимом в отношении мирного населения и российских военнослужащих, которое провел в Мариуполе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По данным СКР, в апреле на оставленных украинскими войсками позициях в Мариуполе были обнаружены тела 51 мирного жителя, а после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч.

В ходе предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях украинских националистов в Мариуполе установлено, что распределение сил и средств обороны города проводилось офицерами из числа военнослужащих 12-й бригады Нацгвардии Украины, в состав которой также входил полк «Азов» (его деятельность запрещена на территории РФ).

Согласованный план действий ВФУ подразумевал разбивку Мариуполя на сектора с индивидуальной зоной ответственности (А, В, С и D). СКР установил, что военнослужащие Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия для эвакуации мирных жителей.

В сообщении следователей говорится, что, не имея возможности покинуть Мариуполь, перемещаясь по городу в поисках еды, мирные люди стали живой мишенью для украинских карателей, которые убивали их из различных видов вооружения.