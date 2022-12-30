Заслуженный тренер РФ Газзаев: «Смерть Пеле - трагедия мирового футбола!»

Аргументы Недели → Общество 13+

30 декабря 2022, 14:22 Антон Николаев,

Валерий Газзаев сожалеет о смерти бразильского футболиста Пеле. Он сказал, что это невосполнимая утрата для мирового футбола. Таким мнением Газзаев поделился с изданием «Аргументы недели».

«Он является королем футбола и лучшим спортсменом XX века. Его вклад в историю мирового футбола трудно переоценить. Эта трагедия мирового масштаба, когда из жизни ушел такой великий спортсмен, так как для многих бразильцев и всех футболистов он был примером того, к чему надо стремиться. Я хотел бы выразить соболезнования родным и близким, всему бразильскому народу. В Бразилии объявили траур! Это говорит о величии Пеле. Он был футболистом, который превратил футбол в искусство. У него была прекрасная скоростная техника. Это игрок планетарного масштаба. Есть Пеле, а есть - все остальные!»

Напомним, что Пеле умер накануне в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.