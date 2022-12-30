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Минобороны РФ: в ДНР уничтожены две американские радиолокационные станции

, 14:01 Источник: Минобороны РФ

Минобороны РФ: в ДНР уничтожены две американские радиолокационные станции
Российский военнослужащий, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ДНР ВС России уничтожили две американские радиолокационные станции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», - передает ведомство. Отмечается, что позиции были обнаружены в районах таких населенных пунктов республики, как Веселове и Часов Яр.

При этом, еще одна украинская радиолокационная станция С-300 уничтожена в районе Лебедина в Сумской области.

Ранее Минобороны сообщало о том, что российская артиллерия уничтожила украинский пункт ремонта вооружения.

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