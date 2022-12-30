Россияне стали чаще отдавать в ремонт смартфоны и бытовую технику

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30 декабря 2022, 13:44 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

В России становится всё больше некачественной техники. «Свободная пресса» сообщает, что за последний год спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов вырос на 20−25%.



«На рынке появляется всё больше устройств от небольших китайских вендоров и восстановленных смартфонов — зачастую качество этих гаджетов хромает, их приходится чинить чаще, чем продукцию ведущих мировых брендов», - рассказала Эльдара Муртазина, ведущий аналитик Mobile Research Group.



По оценкам экспертов, россиян интересует не только ремонт смартфонов. В ремонтные мастерские всё чаще попадает бытовая техника.