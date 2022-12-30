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30 декабря 2022, 15:47

Каждому хочется верить в чудо, но задумайтесь и ответьте - много ли в вашем окружении людей, которые выигрывали в лотерею по-крупному? А у вас самих когда-нибудь получалось сорвать куш в «Русском лото» или выиграть квартиру в «Жилищной лотерее»? Какие чувства вы испытываете, когда при розыгрыше очередного тиража главный приз в очередной раз уходит другому? Может и вам закрадывались мысли, что все лотереи, включая любимое миллионами «Русское лото» - «обман», «лохотрон», «кидалово», «развод на деньги» и прочее, и прочее? Давайте отбросим эмоции и разберемся, обманывают ли на самом деле в национальных лотереях.

Почему мы разучились верить в удачу?

«Русское лото» - развод или реальность, обман или честная игра? В это сложно поверить, но подобные мысли не раз возникали даже у тех будущих счастливчиков, которым удача в итоге широко и приветливо улыбнулась. Новоиспеченные обладатели щедрых денежных призов, автомобилей или недвижимости, приобретенной на выигрыш в лотерее, нередко признаются в том, что регулярная покупка билетов для них – скорее добрая привычка, ставшая частью жизни. Например, потому что так поступали их родители, и со временем участие в лотерейных розыгрышах превратилось в семейную традицию и возможностью провести больше приятных мгновений в кругу близких. А мысли о выигрышах, тем более баснословных миллионах, отходили на второй план, а то и вовсе становились предметом доброй иронии, чем-то совсем несерьезным. Так почему же, покупая лотерейный билет, мы сомневаемся в своей удаче?

В советское время, когда в гонку за лотерейными чудесами было вовлечено до 70% взрослого населения, выиграть миллион рублей было невозможно. Максимум, на что мог рассчитывать простой советский человек - 10 тысяч рублей или автомобиль. Но тогда это были огромные деньги! Среднестатистический гражданин тех времён в среднем зарабатывал порядка 150 рублей в месяц. Примерно столько получали врачи, учителя и младшие инженеры. Заработок профессора или квалифицированного рабочего на заводе мог доходить до 300-350 рублей. Стоимость же новых «Жигулей» в те годы составляла 5500 рублей, а стать обладателем «Волги» было практически невозможно, даже при наличии денег из-за ограниченности предложения. Эти автомобили использовали в качестве служебных, и только «связи» и круглая сумма не меньше 10 тысяч рублей могли помочь исполнить мечту будущего автовладельца. Неудивительно, что лотереи воспринимались как «счастливый билет» в новую жизнь, который изменит всё.

В настоящее время крупнейшим распространителем билетов государственных лотерей стал «Столото». Это продолжатель традиций знаменитой советской лотереи, знакомый так или иначе практически каждому в нашей стране. По совокупности на начало 2022 года в лотереях, распространяемых «Столото»:

было разыграно более 167 млрд рублей, из них 34 млрд рублей разыграли в 2021 году;

общее число лотерейных миллионеров в нашей стране превысило 7 тысяч человек;

каждую неделю в среднем 26 участников гослотерей становятся обладателями миллионных денежных призов;

статистически выигрышным оказывается каждый четвертый билет.

Только в одном новогоднем тираже «Русского лото» ежегодно разыгрывается более 1 млрд рублей! От таких «кругленьких» сумм даже у самого закоренелого скептика закружится голова. А когда в телестудии видишь счастливых людей, которые рассказывают, как пошли в магазин и буквально на сдачу приобрели тот самый лотерейный билет, сделавший их миллионерами, невольно задумываешься: «А что? Получается, лотереи не развод? Так можно было?» Оказывается, можно! Но для того, чтобы выиграть, мало родиться под счастливой звездой. Прежде всего нужно купить билет. По-другому это не работает.

Ожидание - миллион, реальность - 100 рублей

«Ах, обмануть меня не трудно!..Я сам обманываться рад!» - писал Александр Сергеевич Пушкин. Зачастую участники лотерей становятся жертвами самообмана. Завышенные ожидания и зацикленность на огромном выигрыше ведут к тотальному разочарованию, когда получить желанную сумму долго не удается. В особенности болезненно к своим лотерейным неудачам относятся люди, играющие если не на последние деньги, то на чувствительные для их бюджета суммы. Есть же в нас это фаталистическое желание пойти ва-банк, поставить на кон больше, чем мы готовы потерять, в надежде, что судьба проявит благосклонность в ответ. И когда удача обходит стороной, нам может показаться, что игра в лотерею, как и любые другие возможности сорвать куш, это лишь насмешка над нашей мечтой. Не стоит поддаваться эмоциям. Важно понимать, что выиграть джекпот и впрямь статистически непросто. Но так устроены все мировые лотереи, и в этом нет никакого обмана. Поэтому к покупке билета нужно относиться как к приятному развлечению за небольшие деньги, которые нестрашно потерять. И конечно не стоит рассматривать свое участие в лотереях как инвестицию, которая обязана когда-нибудь оправдать себя. В противном случае это прямой путь к выгоранию.

Говорят, что лотереи - это способ учёта количества оптимистов, но как показывает практика, всё с точностью наоборот. Мало что в нашей жизни столь ярко укажет на хронического пессимиста, как билет того же «Русского лото», который ничего не принес. Неудача будто подсказывает ему на ухо «А что ты хотел? Русское лото – известный лохотрон и развод». Порой люди жалуются, что покупают билеты целыми пачками, а вместо миллиона выигрывают сущие копейки. Огорчившись, они принимаются выдумывать разные версии «всемирного лотерейного заговора» по злодейской выкачке денег из доверчивых граждан. В интернете ведутся бурные дискуссии о лотерейных лохотронах и «умных» бочонках «Русского лото», которые выскакивают в заранее известной последовательности по чужой воле, словно пельмени в знаменитом произведении Николая Гоголя. Да и само слово «розыгрыш» у ряда впечатлительных скептиков вызывает раздражение тем, что стоит в одном ряду с такими синонимами, как «шутка», «подколка», «насмешка», «выдумка». Словно ни в способе проведения лотерей в России, ни в распределении призов нет ничего серьезного. На самом деле, все под контролем, не нужно пытаться искать черную кошку в темной комнате.

С 2014 года все проводимые на территории России лотереи являются государственными. Именно тогда в нашей стране в федеральный закон «О лотереях» были внесены поправки, согласно которым организатором всероссийских лотерей может быть только государство. С тех пор полномочиями по организации тиражей обладают два ведомства - Министерство финансов и Министерство спорта. Они следят и за проведением розыгрышей с помощью независимых систем контроля. Помимо этого, контроль за проведением гослотерей осуществляет Федеральная налоговая служба РФ. За распространение билетов и выплату выигрышей отвечает «Столото», в чей портфель входят 7 тиражных и 10 бестиражных лотерей.

Они тоже не верили в удачу

Трогательные истории реальных людей, ставших лотерейными миллионерами, в чем-то похожи между собой. Однако новости о своих выигрышах победители воспринимают по-разному. Иногда требуется немало времени, чтобы от шока и смятения перейти к осознанию и радости, а многие даже после получения выигрыша не верят, что это чудо пришло в их жизнь. Учительница из Петербурга Татьяна Вербицкая тоже не верила, что сможет стать обладательницей миллиона. Поэтому, когда близкий друг подарил ей на праздник два билета «Русского лото» со словами, что один из них точно счастливый, женщина только рассмеялась в ответ. Она так несерьезно отнеслась к подарку, что в день розыгрыша поехала на дачу, и даже не следила за ходом розыгрыша. Когда вернулась домой, вспомнила про билеты и попросила друга их проверить.

«Поздравляю, ты выиграла миллион!», - раздался голос из комнаты. Женщина несколько минут не могла прийти в себя. По ее словам, она и представить не могла, что окажется в числе счастливчиков-миллионеров.

Жительница Казани Равиля Мустафина постоянно злилась на супруга, который увлекся покупкой лотерейных билетов. Женщина не поддерживала это хобби, но муж не сдавался. В преддверии 1417-го тиража «Русского лото» он убедил Равилю сыграть в лотерею вместе, словно предчувствуя, что в этот раз им точно повезет. Супруга сдалась под его напором. Какого же было ее удивление, когда в процессе трансляции розыгрыша оказалось, что выигрышный билет достался именно ей!

Воспитательнице детского сада Светлане Дмитриевой из Петербурга билет «Русского лото» подарила крестная. Сама победительница до этого участвовала в лотереях пару раз в жизни, однако в свою удачу никогда искренне не верила. Но когда она в 1369-й тираже «Русского лото» выиграла миллион рублей, то полностью изменила свое отношение к лотереям. О победе Светлана узнала в почтовом отделении, куда пришла проверить результаты розыгрыша. Когда ей озвучили сумму выигрыша, женщина подумала, что над ней подшучивают. Петербурженка долго отходила от шока и никак не могла поверить в реальность происходящего.

Кстати, в этом же тираже фортуна улыбнулась и жителю ХМАО Денису Евстафьеву. Лотерейный билет ему подарила мама. Выигрыш мужчины составил более 700 тыс. рублей. И он также не верил в возможность солидного выигрыша. По его словам, к нему до сих пор не пришло осознание того, что выиграть по-крупному можно даже с первого раза.

Инспектор миграционной службы из Ленинградской области Анна Туш никогда не участвовала в лотереях. Лотерейный билет на миллион рублей ей подарила мама. Трансляцию тиража женщина проспала и проверила билет позже на сайте «Столото». Анна признается, что, увидев шесть нулей на мониторе, в голове возник вопрос: почему из миллионов участников повезло именно мне? «Видимо я хорошо себя вела весь год», — смеется победительница.

Химик из Краснодара Сергей Чалышев участвовал в лотереях всего пару раз. В отличие от его родителей, давних поклонников розыгрышей. Именно они попросили его купить несколько билетов новогоднего розыгрыша «Русского лото». Он не стал отказывать близким и приобрел несколько билетов, хотя сам себя считал скептиком, не верящим в чудеса. Праздничные дни семья решила провести на природе и о том, что стали миллионерами, Сергей с родителями узнали только по возвращении домой.

А вот житель Брянска Алексей Шалом в отличие от многих победителей в свою удачу верил всегда и с завидным постоянством приобретал лотерейные билеты. По его словам, он хотел доказать супруге, что выиграть крупную сумму в лотерею реально. Из пяти купленных им на сайте «Столото» билетов 1 млн рублей выиграл тот, который по его собственному признанию, взял наугад, не задумываясь.

Верить в удачу или нет – дело каждого. Но у супруги Алексея из Брянска, по его же словам, после победы мужа «мнение о лотереях в корне изменилось». «Удача может улыбнуться любому участнику, главное в это верить», - уверен счастливый миллионер.