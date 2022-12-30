Командир ВС РФ: ситуация на участке в Запорожском направлении не совсем спокойная

Аргументы Недели → Общество 13+

30 декабря 2022, 09:01 Источник: РИА Новости

Российский военнослужащий, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинские военные ежедневно подвергают обстрелам позиции ВС РФ на участке в Запорожском направлении, атаки диверсионных групп приходится отражать до трех раз в неделю. Об этом сообщает командир одного из подразделений на Запорожском направлении, слова которого приводит РИА Новости.

«На данный момент ситуация не совсем спокойная … наши позиции атакуются ежедневно», - говорит собеседник агентства.

По словам командира, по «два-три» раза в неделю диверсионно-разведывательные группы неприятеля пытаются совершать атаки.

Ранее сообщалось, что российские военные заняли новые позиции на Донецком направлении.