Кадыров доказал, что у него со здоровьем всё в порядке, выполнил 35 отжиманий после прямой линии

Рамзан Кадыров в рамках прямой линии заявил, что он абсолютно здоров. Глава Чечни развеял слухи о проблемах со здоровьем. Он подумал, что его начали обсуждать после ролика, как он в Дагестане вышел из автомобиля при поддержке человека.
Чеченский лидер пояснил, что там на дороге были неровности, а здоровье не при чем. Рамзан Кадыров выразил готовность доказать после прямой линии, что он абсолютно здоров.
В эфире глава Чечни рассказал, что ежедневно тренируется и плавает, три дня назад проверял сосуды, сердце, легкие. По итогам врачи сказали, что никаких отклонений нет. Он каждые три месяца проходит полное обследование, диагностику, сдает анализы, и врачи говорят - абсолютно здоров.
Кадыров заметил, что он такой же человек, как и все, и иногда у него может быть не очень хорошее самочувствие.
После ответов на вопросы Кадыров отжался 35 раз.