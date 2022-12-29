Кадыров доказал, что у него со здоровьем всё в порядке, выполнил 35 отжиманий после прямой линии

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29 декабря 2022, 21:07

Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Рамзан Кадыров в рамках прямой линии заявил, что он абсолютно здоров. Глава Чечни развеял слухи о проблемах со здоровьем. Он подумал, что его начали обсуждать после ролика, как он в Дагестане вышел из автомобиля при поддержке человека.

Чеченский лидер пояснил, что там на дороге были неровности, а здоровье не при чем. Рамзан Кадыров выразил готовность доказать после прямой линии, что он абсолютно здоров.

В эфире глава Чечни рассказал, что ежедневно тренируется и плавает, три дня назад проверял сосуды, сердце, легкие. По итогам врачи сказали, что никаких отклонений нет. Он каждые три месяца проходит полное обследование, диагностику, сдает анализы, и врачи говорят - абсолютно здоров.

Кадыров заметил, что он такой же человек, как и все, и иногда у него может быть не очень хорошее самочувствие.

После ответов на вопросы Кадыров отжался 35 раз.